Der richtige Holzweg

Niemand will auf dem Holzweg sein. Die Redewendung soll von den Transportpfaden herrühren, die man früher im Wald anlegte, um das geschlagene Holz wegzuführen. Und wer auf so einem Holzweg in den Forst wanderte, geriet zwangsläufig in eine Sackgasse. In der Sackgasse befindet sich auch die Bündner Holzwirtschaft: Seit dem Aus für die Grosssägerei in Domat/Ems hat sie es wie in einer Schockstarre nicht geschafft oder gewagt, innerkantonale Alternativen für die Holznutzung auf die Beine zu stellen.