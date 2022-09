Der Rettungsschirm ist für Repower die allerletzte Option

Es war ein Paukenschlag: Anfang September sah sich der Bundesrat genötigt, dem Stromkonzern Axpo zu Hilfe zu eilen. Was war geschehen? Aufgrund extremer Preisaufschläge an der internationalen Strombörse waren auch bei Axpo die Absicherungskosten in astronomische Höhen gestiegen – ebenso wuchs damit der Bedarf an kurzfristig verfügbaren flüssigen Mitteln.