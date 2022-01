Der Kopter-Heli fliegt in die letzte Phase der Entwicklung

Der 3. Prototyp (P3) nähere sich seiner «endgültigen» Form, steht in einer Medienmitteilung der Kopter Group AG. Publiziert wurde diese am 8. Dezember 2021. «Kopter präsentiert die finalen Designmerkmale seines Hubschraubers», hiess es aber bereits einmal vor fast auf den Tag genau zwei Jahren. Das «endgültige Design» werde nun «eingefroren», stand in der Mitteilung vom 9. Dezember 2019. Gezeigt werde dieses Design dann an der Heli-Expo der Helicopter Association International (HAI) und diene als Muster für den 4. Prototypen, das erste Vorserienmodell PS4 (Pre-Series).