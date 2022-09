Der beste junge Informatiker kommt aus Graubünden

Er lernt Informatiker EFZ bei der 08Eins AG in Chur. Zur Schule geht er nach Zürich an die technische Berufsschule und am Wochenende wurde er an den Swiss Skills in Bern in der Kategorie «Web Technologies» zum Schweizermeister gekürt: Lars Peder aus Chur. Die Swiss Skills sind eine alle vier Jahre stattfindende Landesmeisterschaft mit 87 Berufswettkämpfen von A wie Abdichterin bis Z wie Zinnpfeifenmacher. Sechs von insgesamt 279 Medaillen gingen an Bündner Lernende.