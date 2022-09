Den «Sommer der Superlative» nochmals übertroffen

Von einem «Sommer der Superlative» konnte die Laaxer Weisse Arena Gruppe schon vor einem Jahr angesichts der Zahlen zur Saison 2020 berichten. Doch anders als in der Sprache können in der Bergbahnbranche sogar die Superlative gesteigert werden: Der Sommer 2021 hat die Vorjahresperiode nochmals übertroffen und ist zu einem «ein Sommer für die Geschichtsbücher» geworden, wie CEO Markus Wolf im aktuellen Geschäftsbericht der Unternehmung schreibt. Das Gästeaufkommen habe alle Rekorde geschlagen. Konkret konnte die Weisse Arena Gruppe mit rund 181’000 Ersteintritten (Vorjahr 172’000) und fast 78’500 Logiernächten (Vorjahr 64’000) neue Bestwerte erzielen. Angebote wie der Baumwipfelpfad hätten bei den Eintritten ebenfalls die kühnsten Erwartungen übertroffen, und auch im «Rocksresort» sei die Nachfrage weiterhin sehr stark, so Wolf.