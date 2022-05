Davos retour

Sonntag ist Anreisetag. Ganz unspektakulär eigentlich. Mit der Rhätischen Bahn geht es nach Davos, Check-in und Zimmerbezug im Hotel, dann die Registrierung als Medienvertreter für die anstehende Woche am WEF. That’s it. Oder besser: So war es bisher. Heuer ist am Jahrestreffen der Reichen und Mächtigen, worüber ich für die «Südostschweiz» bis kommenden Donnerstag täglich berichten darf, einiges anders als bei früheren Austragungen.