Davos muss raschest gegen Wohnungsmangel vorgehen

Ein 26-jähriger Mann startet diesen Oktober am Davoser Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) sein Doktorat. Über einen Eintrag in der Facebook-Gruppe «Wohnung Frei Davos» sucht er nun langfristig eine Bleibe. Der junge Forscher ist bei seiner Suche auf einiges Glück angewiesen, denn die Mietwohnungssituation in Davos ist sehr angespannt. Dies betrifft insbesondere auch die sechs am Ort tätigen Forschungseinrichtungen, denn sie haben Mühe, Wohnungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.