Umfangreiches Upgrade für das Georg Fischer Werk Seewis

Der Industriestandort im Vorderprättigau ist in Bewegung, offenbar läuft es wie geschmiert, denn es wird in die Zukunft investiert. So feiert etwa die in Grüsch beheimatete Gritec AG am kommenden Freitag den Bezug ihres neuen Technologiezentrums, wodurch rund 30 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.