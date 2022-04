Das Projekt Greenconnector wird immer noch vorangetrieben

Die einstige Muttergesellschaft ist mittlerweile in Liquidation, wie aus den jüngsten Meldungen aus dem «Schweizerischen Handelsamtsblatt» hervorgeht: die Firma Worldenergy SA aus Soazza. Doch das Tochterunternehmen Greenconnector AG macht nichtsdestotrotz weiter, das bestätigt Projektleiter Claudio Gianotti: Die in einer Churer Anwaltskanzlei domizilierte Firma treibt ihr Vorhaben für eine grenzüberschreitende, rund 150 Kilometer lange 400-Kilovolt-Gleichstromleitung in der ehemaligen Oleodotto-del-Reno-Pipeline zwischen dem Domleschg und Verderio in Italien immer noch voran.