Das Hotel «Adula» führt die Viertagewoche ein

Das Hotel führt die Viertagewoche im Sommer 2022 unter dem Namen «Flex-Work» ein. «Da die Tage im Gastgewerbe ohnehin recht lang sind, liegt die Lösung auf der Hand – anstatt fünf Tage zu arbeiten, bieten wir jedem Mitarbeitenden an, auf die Viertagewoche umzustellen», so Urchs. So soll den Mitarbeitenden eine bessere Nutzung der Freizeit geboten werden. Mit drei freien Tagen soll die Zeit zu Hause erholsamer und die Personalzufriedenheit gesteigert werden.