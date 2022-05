Das Ende der orangefarbenen Einzahlungsscheine naht

Am 30. Juni 2020 wurden in der Schweiz QR-Rechnungen eingeführt. Also Rechnungen, bei denen man einen Code scannt, um so die notwendigen Daten für die Zahlung zu erhalten. Diese QR-Rechnungen ersetzen die roten und orangen Einzahlungsscheine. Noch läuft eine Übergangsfrist, in der sowohl die Einzahlungsscheine als auch die QR-Rechnungen im Einsatz sind.