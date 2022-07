«Das Eis wird definitiv dünn diesen Winter»

Ein leeres A4-Blatt liegt vor ihm. Roland Leuenberger beginnt in einem Sitzungszimmer am Repower-Sitz in Landquart, den möglichen Verlauf der Strompreise von 2022 bis ins Jahr 2122 aufzuzeichnen. Damit will der Repower-CEO zeigen: Ein Energieunternehmen muss langfristig denken.