«Wer rettet die ‘Mega-UBS’, wenn sie mal ins Wanken kommt?»

Die UBS schluckt die ins Straucheln geratene Credit Suisse. Mit der am Sonntagabend gefundenen Notlösung wurde nicht nur das vorläufige Weiterbestehen des CS-Geschäfts gesichert, sondern es entsteht auch ein neuer Bankgigant in der Schweiz: eine Art «Mega-UBS». So beliefen sich die verwalteten Vermögen der beiden Banken per Ende 2022 zusammengenommen auf rund fünf Billionen US-Dollar belaufen: also auf 5’000’000’000’000 Dollar. Eine fusionierte Bank aus UBS und CS käme ausserdem auf Aktiven von zusammen rund 1700 Milliarden Franken.