CSEM in Landquart legt den Fokus auf Qualität

Der Anlass vom Montagabend im Restaurant «B12» in Chur stand unter dem Motto «Mit Qualität zum Erfolg». CSEM-CEO Alexandre Pauschard betonte, dass es neben Qualität auch Innovationen – in Form neuer Produkte, digitaler Dienstleistungen oder neuer Herstellungsverfahren – für den Unternehmenserfolg brauche. Bei all diesen können CSEM behilflich sein. Beispiele aus der Praxis veranschaulichten dies. So zeigten etwa Philipp Schmid, Leiter Industrie 4.0 und Maschinelles Lernen bei CSEM, und Teresa Dennenwaldt, Applikationsspezialistin bei der Unternehmensgruppe Mettler Toleda, wie Forschende von den neuen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz profitieren können. So können dank der KI komplexe chemische Prozesse im Bereich der Materialentwicklung einfach abgebildet werden, um etwa die Stabilität von Inhaltsstoffen in Medikamenten zu prüfen. Der sogenannte AIWIZARD wird von Mettler Toledo bereits als Produkt eingesetzt, wie Dennenwaldt erklärte. Die Automatisierungsfunktionen würden im Labor laufend verbessert.