Von der Blauen Post bis zum Stenna Center: Diese Immobilien im Kanton gehören Credit-Suisse-Fonds

Die Fonds der Credit Suisse (CS) besitzen im Kanton Graubünden acht Liegenschaften mit einem Verkehrswert von rund 180 Millionen Franken. Darunter sind bekannte Gebäude wie das Stenna Center in Flims, die Blaue Post in Chur und die Rehaklinik in Seewis im Prättigau, wie die CS auf Anfrage bestätigte. «Die Rehaklinik gehört dem Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus. Das Stenna Center sowie die Blaue Post gehören beide der Credit Suisse Anlagestiftung», präzisierte die Bank.