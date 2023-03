Zukunft der drei Bündner CS-Standorte ist ungewiss

Die Credit Suisse (CS) betreibt je eine Bank in Chur, Davos und St. Moritz. Hinzu kommen zwei Bankomat-Standorte in Arosa und Scuol. Nachdem am Sonntagabend die Übernahme der CS durch die UBS bekannt gegeben wurde, ist die Zukunft der Bündner CS-Standorte noch völlig offen. «Wir haben es zurzeit mit massenhaft Medienanfragen zu tun», hiess es bei der UBS-Medienstelle. Mit Sicherheit könne im Moment nur gesagt werden, dass noch keine Informationen über den Erhalt respektive die Schliessung von Bankfilialen in der Schweiz vorlägen.