Chur Tourismus stellt Weichen für die Zukunft

Der Zeitpunkt für eine Neubesetzung im Vorstand sei gut, schreibt Chur Tourismus in einer Mitteilung vom Dienstag. Wichtige strategische Punkte seien geregelt und mit der Wahl der neuen Geschäftsleitung die Weichen gestellt. Zur Erinnerung: Anfang April hatte die Churer Tourismusorganisation bekannt gegeben, dass Marc-Andrea Barandun per 1. Juni 2022 die Nachfolge von Leonie Liesch antritt. Die langjährige Direktorin von Chur Tourismus wird eine neue Herausforderung bei Graubünden Viva annehmen. Mit Barandun als neuen Direktor könne Chur Tourismus das operative Geschäft nahtlos weiterführen. Der Entscheid von Präsidentin Vera Stiffler, ihr Amt in neue Hände weiterzugeben, falle deshalb leichter, heisst es in der Mitteilung weiter.