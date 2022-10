Chur Tourismus hat eine neue Führung

Der Vorstand von Chur Tourismus hat die 47-jährige Tourismusfachfrau Renya Heinrich als neue Geschäftsführerin präsentiert. Wie die Tourismusorganisation in einer Mitteilung schreibt, ist damit nach den Rücktritten von Leonie Liesch und Marc-Andrea Barandun und der Interimslösung mit Bruno Gantenbein eine definitive Nachfolgelösung gefunden.

Wie es heisst, hat Heinrich 15 Jahre Erfahrung in der Tourismusbranche. Sie studierte an der HFT Graubünden in Samedan und schloss am SAWI als Marketingfrau ab. Gearbeitet hat sie in der Vergangenheit als Projektleiterin für Marketing und Kommunikation bei der Rhätischen Bahn, als Direktorin Marketing und Sales beim «Silvretta Parkhotel Klosters» und als CEO von Zug Tourismus.

Arbeit in der Zukunft

«Der Vorstand von Chur Tourismus wird die kommenden Monate gemeinsam mit Renya Heinrich die Aufgaben der Tourismusorganisation fundiert analysieren und Prozesse optimieren», schreibt die Organisation. Leistungen und Angebote sollen kritisch hinterfragt und beurteilt werden. Weiter soll die Zusammenarbeit mit der Stadt Chur, den umliegenden Partnergemeinden wie auch den wichtigsten touristischen Leistungsträgern intensiviert werden. (red)