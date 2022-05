Caramel-Cream-Frappuccinos für Graubünden

Eigentlich fehlt es in Graubünden an nichts. Unvergleichliche Landschaften, kulinarische Virtuosen und auch die Einkaufsmöglichkeiten werden nach und nach erweitert. In den letzten Jahren haben unter anderem Burger King, McDonalds, KFC, Subway und kürzlich auch der Bauriese Ikea ihre Zelte in Graubünden aufgeschlagen. Auch Franchises wie Coop Pronto fühlen sich im Kanton wohl – Chur alleine zählt deren vier. Wie aus den aktuellen Baugesuchen der Gemeinde Landquart hervorgeht, gesellt sich nun ein weiteres Franchise in den Kanton.