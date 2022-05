Camping-Boom geht weiter

von Nicole Nett und Hanspeter Putzi

Die meisten Campingplätze sind bereits Anfang Mai wieder in die neue Saison gestartet. Obwohl in diesem Jahr die Landesgrenzen wieder offen und Auslandsreisen damit wieder etwas einfacher sind, zählen die einheimischen Campingbetriebe bereits zu Saisonbeginn viele Buchungen. Rudolf Wanninger vom Campingplatz Trun war mit 6300 Übernachtungen im 2021 bereits zufrieden, wie er gegenüber Radio Südostschweiz sagte. Trotz Corona sei hierbei nichts verloren gegangen. Im Gegenteil: Der Camping-Boom schreite immer weiter voran. So habe er schon jetzt für den Sommer einen guten Buchungsstand. Vielleicht kämen diesmal nicht so viele Schweizer, dafür könnten ausländische Gäste wieder einreisen, so Wanninger. Vor der Coronapandemie zählte der Campadi Camping in Trun rund 60 Prozent Gäste aus dem europäischen Ausland. Er hofft, dass diese Gäste nun wieder zurückkommen.