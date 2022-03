Bündnerinnen und Bündner werden langsam wieder reisefreudiger

Stellen hätten die Reisebüros keine streichen müssen, wie Oliver Gartmann von Engel Reisen in Chur und Petra Moser von Bolero Reisen in Thusis gegenüber Radio Südostschweiz sagen. Zu Entlassungen kam es auch bei anderen Reisebüros nicht. «Wir hatten einen natürlichen Abgang. Diese Stelle haben wir für acht Monate nicht besetzt. Jetzt sind wir aber wieder zu zweit», erklärt Claudio Glisenti von Glisenti Travel in St. Moritz. Beim Reisebüro Monami in Klosters habe jemand in eine andere Branche gewechselt. Diese Stelle sei nicht neu besetzt worden. «Dass wir einigermassen gut durch die Krise gekommen sind, verdanken wir auch der Unterstützung von Kanton und Bund», sagt Amez-Droz.