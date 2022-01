Bündner Unternehmen liefert den SBB bis zu 600 neue Ladestationen

Die SBB will ihre Autoflotte elektrischer machen. Dabei erhält sie Unterstützung von einem Bündner Energieunternehmen. Repower erhält mit ihrem E-Mobility-Provider den Auftrag. Wie es in einer Mitteilung der Repower heisst, umfasse der Grossauftrag der SBB die Installation von 400 bis 600 Ladepunkten an 175 Standorten in der ganzen Schweiz. «Plug’n Roll» sei neben der Bereitstellung und Inbetriebnahme der Ladestationen zusätzlich für den Betrieb, den Unterhalt und das Abrechnungssystem der Ladeinfrastruktur verantwortlich.