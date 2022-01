Bündner Unternehmen auf Omikron-Welle gut vorbereitet

Omikron sorgt für so hohe Coronafallzahlen wie noch nie in dieser Pandemie. Der Bundesrat wartet mit Blick auf die Auslastung der Intensivstationen mit weiteren Coronamassnahmen zu. Allerdings müssen gewisse Betriebe vorübergehend trotzdem schliessen – wegen zu vielen Krankheitsausfällen. So erklärt Maurus Blumenthal, Direktor des Bündner Gewerbeverbandes: «Betriebe aus dem Tourismus und Detailhandel sind bisher von den Personalausfällen am meisten betroffen, denn bei diesen waren die letzten Wochen viel los.»