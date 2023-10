So lief der August für die Bündner Hoteliers

Graubünden mit seinem traditionell hohen Anteil an einheimischen Gästen konnte in den Jahren der Coronapandemie besonders stark vom Boom bei den Schweizer Touristinnen und Touristen profitieren. Aufgrund der damals geltenden Reiserestriktionen verbrachten diese ihre Sommerferien nicht am Mittelmeer, sondern in den Bergen. Im August 2021 erzielte die Hotellerie in Graubünden mit rund 716’000 Logiernächten denn auch ein Spitzenergebnis wie zuletzt in den Neunzigerjahren. Dass dieses Niveau auf die Dauer nicht zu halten sein würde, war klar. Mittlerweile liegen die Übernachtungszahlen denn auch wieder auf Vor-Corona-Niveau: So hatten die Bündner Hoteliers im August 2019 ebenfalls rund 605’000 Übernachtungen verbuchen können. Die jüngsten Rückgänge im Sommer sind vor diesem Hintergrund also zu relativieren. Luzius Stricker, Leiter Statistik und Register beim Amt für Wirtschaft und Tourismus (AWT) Graubünden, schreibt hierzu in seiner Analyse der August-Zahlen: «Vergleicht man die Entwicklung des Bündner Tourismus mit den weiteren Schweizer Tourismusregionen, wird klar, dass nach dem pandemiebedingten Höhenflug auch beim internationalen Reiseverhalten wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist.»