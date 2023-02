Mehr Freiheit, was mit dem eigenen Erbe passieren soll

Seit der Änderung habe Kunz viele Anfragen von Leuten erhalten, welche einen Blick in ihre alten Ehe- und Erbverträge und in ihre Testamente werfen wollten. «Es ist nun mal ein aktuelles Thema, über welches sich die Menschen jetzt mehr Gedanken machen als vorher», meint Kunz. Auch für die Rechtsanwälte ist es eine gewisse Umstellung. «Das ist eine von vielen Herausforderungen in unserem Beruf, da die Gesetzgebung sich immer sehr schnell ändert», so der Rechtsanwalt.