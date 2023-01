In der Bündner Hotellerie ist nicht allein der Gast König

Im dritten Anlauf hat es geklappt. Nachdem in den Vorjahren die Pandemie eine physische Durchführung der Versammlung jeweils verunmöglicht hatte, trafen sich die Delegierten von Hotelleriesuisse Graubünden – samt obligater Prominenz aus Politik und Wirtschaft – am Freitag auf dem Crap Sogn Gion in Laax zum grossen Stelldichein. Rund 170 Gäste konnten Verbandspräsident Ernst «Aschi» Wyrsch und Geschäftsführer Jürg Domenig im Galaaxy Hangar willkommen heissen.