Dämpfer für die Bündner Hoteliers im Juli

Die Zeit der Rekorde mit Schweizer Gästen während der Pandemie ist endgültig Geschichte. Schweizerinnen und Schweizer zieht es wieder in Scharen ans Mittelmeer oder an andere ausländische Reisedestinationen. Ein Indiz hierfür: Der Flughafen Zürich wurde in den Sommermonaten richtiggehend überrannt. Diese Entwicklung bekommt der Bündner Tourismus mit seinem traditionell hohen Anteil an einheimischen Gästen, der von diesen «Coronarekorden» in der Vergangenheit besonders stark profitieren konnte, nun zu spüren. Während in anderen – insbesondere städtischen – Schweizer Tourismusregionen die Logiernächtezahlen weiterhin leicht im Steigen begriffen sind, zeigt der Trend in Graubünden in diesem Sommer nach unten.

Das heisst: Wie schon im ersten Halbjahr 2023 gingen in Graubünden im Juli die Übernachtungszahlen der Schweizerinnen und Schweizer, welche sich auf rund 386’000 Logiernächte beliefen, zurück. Gegenüber dem Juli 2022 um knapp zehn Prozent und im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre sogar um rund 17 Prozent. Dies zeigen die am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Statistik. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fehlten der Bündner Hotellerie damit also knapp 50’000 Schweizer Logiernächte.