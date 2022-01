Bündner Hotellerie erwartet einen sehr guten Winter

Die Bündner Hotels sind gut in die Wintersaison gestartet. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie ihre Logiernächte zwischen Anfang Dezember und Dienstag dieser Woche um fast 20 Prozent steigern. Das geht aus einer Umfrage des Branchenverbands Hotelleriesuisse Graubünden hervor. Teilweise lag das Plus gegenüber dem Vorjahr bei bis zu 45 Prozent; die geringste Steigerung in einer der zehn Regionen des Verbands betrug 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Rückgang wurde in keiner Region verzeichnet.