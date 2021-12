Bündner Gewerbe stellt sich gegen die drohende Homeoffice-Pflicht

Für den Schutz gegen das Coronavirus schickte der Bundesrat drei Varianten in die Vernehmlassung. Diese gehen von einer allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen (Variante 1) bis zu einer generellen Homeoffice-Pflicht (Variante 3). Der Kanton macht sich beim Bund für die zweite Variante stark, die auf 2G am Arbeitsplatz setzt. Falls dies nicht möglich ist, soll zumindest die Maskenpflicht in Innenräumen gelten. Nun ist Variante 2 aber nicht die Variante, die das Bündner Gewerbe bevorzugen würde.