Bündner Firma hilft Walliser Winzer bei einzigartigem Solar-Projekt

Sie haben sich zusammengetan: Winzer Olivier Mounir aus Salgesch (Wallis) und Gian Andri Diem, Geschäftsführer und Inhaber der DHP Technology in Zizers. Für ein «vermutlich weltweit einzigartiges Projekt», wie es Mounir nennt. In Begleitung von Agroscope, dem Bundeskompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung, planen Mounir und Diem, eine an das Industriegebiet angrenzende, 8000 Quadratmeter grosse Rebbauparzelle zur Hälfte mit dem Zizerser Solarfaltdach zu überdachen.