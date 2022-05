Bündner Ferienwohnungsmarkt geht durch die Decke

«Euphorie um Ferienwohnungen». So betitelt die Grossbank UBS ihre neuste Studie zum Zweitwohnungsmarkt in 32 Schweizer Feriendestinationen: den «UBS Alpine Property Focus 2022». Diese «Euphorie» lässt sich an eindrücklichen Zahlen festmachen. Wie UBS-Immobilienökonom und Studienautor Maciej Skoczek am Dienstag an einer virtuellen Medienkonferenz erläuterte, legten die Preise für Ferienwohnungen in den Schweizer Bergen innert Jahresfrist um knapp zehn Prozent zu. Dies, nachdem sie von 2012 bis 2020 unter dem Strich gerade einmal um drei Prozent gestiegen waren.