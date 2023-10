Sonniger September beschert Bündner Bergbahnen Gästeplus

Nicht ganz so gut sieht die Zwischenbilanz aus Bündner Sicht aus, wenn man die gesamte bisherige Sommersaison bis Ende September zum Massstab nimmt. Die Ersteintritte (Anzahl Gäste) liegen hier um drei Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, die Umsätze um zwei Prozent. Graubünden ist damit die einzige Bergbahnregion mit einer negativen Entwicklung in der laufenden Sommersaison. Gesamtschweizerisch liegen Ersteintritte und Umsätze um 10 respektive 14 Prozent überVorjahr. Grund dürfte sein, dass der Bündner Tourismus – und damit auch die Bergbahnbranche im Kanton – mit seinem hohen Anteil an einheimischen Gästen während der Coronajahre deutlich besser abgeschnitten hatte als die übrigen Schweizer Tourismusregionen. Diese profitieren nun wiederum stärker von der Rückkehr der Gäste aus den Fernmärkten. Verbandspräsident Berno Stoffel wird in der Mitteilung von Seilbahnen Schweiz denn auch wie folgt zitiert: «Die grosse Anzahl an Gästen aus den Fernmärkten begünstigt die Branche weiterhin. Zudem haben die sonnigen Wetterbedingungen, besonders an den Wochenenden, viele Gäste in die Berge gelockt. Bergerlebnisse sind und bleiben attraktiv für die Schweizer Bevölkerung.»