Arbeitslosigkeit in Graubünden steigt im Dezember minim an

Im Monat Dezember sind in Graubünden 1276 Arbeitslose verzeichnet worden. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 1,2 Prozent, wie das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (Kiga) am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Gegenüber des Vormonats November mit 1248 Arbeitslosen nahm die Arbeitslosenzahl nur minim zu, die Arbeitslosenquote blieb gleich.