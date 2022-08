Bündens dritthöchste Staumauer liefert bald auch Sonnenenergie

Während der im Winter drohende Energie-Engpass seine Schatten längst schon vorauswirft, strahlt die Staumauer am Lago di Lei an diesem Donnerstagmorgen im August in prallster Sonne, wie gewohnt diesen Sommer. Wanderinnen und Ausflügler schlendern über die Schweizer Mauerkrone, spazieren am italienischen See entlang. Und beobachten, was sich entlang der Südseite der Staumauer tut, denn die hat in den letzten Wochen ein leicht verändertes Gesicht bekommen.