Britische Wasserversorgung wird dem Profit geopfert

Eine eklige Brühe wird ins Meer gespült, nach und nach färbt sie das Wasser vor dem Strand in tiefem Braun. Es sind Tonnen von rohem Abwasser, die der Konzern Southern Water nach heftigem Regen im südenglischen Seaford ins Meer pumpt, weil die Überlaufbecken an ihre Kapazität gekommen sind. Das kurze Video, gefilmt am Dienstag und seither auf Twitter eine Million Mal angeschaut, hat im Land Entsetzen ausgelöst und das Image der englischen Wasserversorger weiter ramponiert.