Brigelser Bahnen: Baier übernimmt für Noser

Auf das Geschäftsjahr 2020/21 blicken die Bahnen nicht allzu unzufrieden zurück: Man sei mit einem «hellblauen Auge» davongekommen, so Direktor Beat Zenklusen in einer Mitteilung zu der am Freitag aufgrund der Coronapandemie ohne Präsenz des Aktionariats durchgeführten Generalversammlung. Mit einem neuen Rekord von fast 172’000 hätten die Ersteintritte um 11,3 Prozent über dem Fünfjahresmittel und gut 25 Prozent über dem Zehnjahresschnitt gelegen. Auch der Verkehrsertrag übertraf die Mittelwerte. Bei einem betrieblichen Ertrag von 5,08 Millionen Franken, einem Betriebsergebnis Ebitda von 788’000 Franken und einem Cashflow von 714’000 Franken resultierte letztlich ein kleines Plus von 7000 Franken. Darin eingerechnet ist ein ausserordentlicher Erfolg von 169’000 Franken, wovon 107’000 Franken aus der Corona-Härtefallentschädigung des Kantons stammen. Stille Reserven wurden erneut im Umfang von einer halben Million Franken aufgelöst.