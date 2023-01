Biobananen aus Costa Rica

Biobananen und Biomangos werden mehrheitlich aus Costa Rica, Brasilien und Ecuador in die Schweiz importiert. Nein, weder das eine noch das andere gedeiht in der Schweiz, auch nicht in den Bündner Südtälern. Zumindest nicht in ausreichender Menge, um unsere Bedürfnisse abzudecken. Der CO₂-Abdruck dieser Importprodukte ist entsprechend schlecht. Auch kann sich niemandsicher sein, unter welchen Bedingungen sie angepflanzt werden. Oder wie Erntehelferinnen und Erntehelfer auf den riesigen Plantagen bezahlt werde.