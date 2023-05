Zwei Churer Premieren mit unterschiedlichen Fazits

Über das Auffahrtswochenende war in Chur einiges los. Neben dem bereits aus Vorjahren bekannten Street Food Festival an der Bahnhofstrasse feierten gleich zwei Anlässe ihre Premiere: die Gewerbemesse Khuga in der Stadthalle und das vis-à-vis gelegene Maibaumfestival. Die beiden Veranstaltungen waren durch eine provisorisch eingerichtete Brücke über die Kasernenstrasse miteinander verbunden – sie ziehen aber eine unterschiedliche Bilanz der Erstausgabe.