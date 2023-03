Durchzogenes Jahr für Glarner Gebäudeversicherung

Weltweite Grossschadenereignisse, Kapazitätsverknappungen und eine gestiegene Nachfrage nach Naturgefahrendeckungen führen «zu gewaltigen Prämienerhöhungen an den internationalen Rückversicherungsmärkten», steht in der Mitteilung. «Diese Entwicklung wird zwar nicht unmittelbar auf die Erstversicherungsprämien bei den kantonalen Gebäudeversicherungen und damit auch bei der Glarnersach durchschlagen.» Es sei aber davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren generell mit deutlich höheren Rückversicherungsprämien zu rechnen sei. So sei auch unter Berücksichtigung der Inflation mit höheren Kosten für Schäden damit zu rechnen, dass die Rückversicherungsprämien in den nächsten Jahren generell höher ausfallen. Das dürfte sich «früher oder später wohl auch auf die Erstversicherungsprämien auswirken».