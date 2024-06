Lukas Seiler baut bei der Schwander Inauen Schätti AG zum Lehrabschluss eine Seilbahn

An diesem Donnerstagmorgen um 7 Uhr stellt Lukas Seiler der Prüfungskommission sein Projekt vor; zuerst mit einer Powerpoint-Präsentation im Büro, anschliessend zeigt er die fertigen Teile vor Ort in der Werkhalle. Die Experten schauen genau hin, kommt es doch an den wichtigen Stellen auf Zehntelmillimeter und genaue Krümmungswinkel an. Detaillierte Fragen nach den verwendeten Werkzeugen, Schweissdrähten und Legierungen sind zu beantworten. Begriffe wie Kernlochbohrung, Gewindeschneider, Reissnadel, Spindelpresse oder Acetylen fallen. Am Schluss nickt die Kommission zufrieden. Grosse Worte werden nicht gemacht, aber Wertschätzung ist zu spüren.