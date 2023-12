Diese Planerfirma aus Schwanden setzt auf ein starkes Team als Garant für die Zukunft

In seinem Büro in Schwanden stehen gelbe Modellbaukräne. Das Thema Bau hat ihn früh geprägt. Schlittler wuchs in Niederurnen als Sohn eines Werkhofleiters auf. In der Lehre zum Bauzeichner, 1999 bis 2003, war Hanspeter Leuzinger sein Ausbildner, «eine grosse Respektsperson». Nach dem Studium als Bauingenieur an der HSR Rapperswil (heute Fachhochschule OST) kehrte Schlittler 2007 als Bauingenieur und anschliessend als Leiter Hochbau zur tbf-marti ag zurück. Dass er einmal ein Unternehmen führen kann, sei schon früher ein Traum gewesen. Bereits als 16-Jähriger arbeitete er in der Freizeit bei einer Firma für Eventtechnik mit, stieg später in die Leitung ein. Damals war er viel unterwegs mit den Rämlers, der wohl bekanntesten Glarner Band, half in den Pionierjahren des Stadt-Open-Airs Sound of Glarus bei der Eventtechnik mit. Inzwischen fehle die Zeit dafür. Seit 2011, als tbf-marti ag-Gründer Hans Marti die Firmenleitung an ihn und Urs Marti übergab, stehen für Schlittler Job und Familie im Vordergrund. Für die Zukunft sieht er die Firma mit einem guten Mix an Projekten – Dauerkunden und Einzelprojekte, in- und ausserhalb des Kantons – gut aufgestellt. Eine Herausforderung bleibe die Rekrutierung von Fachkräften. «Interessante Projekte ziehen wiederum gute Leute an. Und motivierten Nachwuchs.» Darum hat die tbf-marti ag seit 1973 schon über 50 Lernende ausgebildet.