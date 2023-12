Kurzarbeit bei Trumpf in Grüsch

Die Trumpf Schweiz AG hat an ihrem Betriebsstandort in Grüsch die Einführung von Kurzarbeit beschlossen. Das bestätigte Kira Unger, Mediensprecherin des Hochtechnologieunternehmens, am Montag auf Anfrage. Beim Kanton Graubünden werde die Anmeldung im Januar erfolgen, die Kurzarbeit würde vorerst für die Monate Februar, März und April gelten. Gemäss Unger sind davon 350 Mitarbeitende dreier Produktionseinheiten betroffen. Dort sollen die Arbeiten jeden Freitag und eventuell zusätzlich jeden zweiten Donnerstag eingestellt werden.