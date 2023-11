Berufsausstellung «Fiutscher» geht in den Endspurt

Noch bis Sonntagnachmittag besteht für Schülerinnen und Schüler, Erwachsene sowie Familien die Möglichkeit, sich an der «Fiutscher» über das Angebot an Aus- und Weiterbildungen in der Bündner Berufswelt zu informieren. Insgesamt stellen in der Churer Stadthalle 90 Aussteller rund 180 Berufe der Grundbildung und 240 Weiterbildungen vor, wie es in einer Mitteilung des Bündner Gewerbeverbandes heisst. Dieser hat die «Fiutscher» zusammen mit dem kantonalen Amt für Berufs­bildung auf die Beine gestellt. Es werden rund 13'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Podien mit hochkarätigen Gästen

Die beiden Messetage vom Wochen­ende stehen laut Mitteilung insbesondere im Zeichen der Berufsbildung. So finden am Samstagmittag gleich drei Podien zu diesem Thema sowie zu den Herausforderungen des Fachkräftemangels auf dem Programm. Teilnehmen werden unter anderem Regierungsrat Martin Bühler, Nationalratspräsident Martin Candinas, der Berufsbildungsexperte Rudolf Strahm sowie der Bündner Gewerbeverbandsdirektor Maurus Blumenthal.

Weiter findet am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr die Siegerehrung der Schweizer Meisterschaften der Fleischfachleute statt. (red)

Die Berufsmesse «Fiutscher» in der Churer Stadthalle ist heute Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag von 9 bis 16 Uhr.

Alle Infos: www.fiutscher.ch.