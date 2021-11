Berufe zum Anfassen in der Stadthalle

3300 Schülerinnen und Schüler haben sich mit ihren Lehrpersonen für die Bündner Berufsausstellung angemeldet. Erwartet werden sie von rund 80 Ausstellern, die ihnen die unterschiedlichsten Berufe und Weiterbildungen vorstellen. Die Teilnehmenden könnten dabei nicht nur Informationen an den Ständen erhalten, sondern die Tätigkeiten aus den Berufen live vor Ort erleben, heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter vom Bündner Gewerbeverband. Die Messe startet am Mittwoch, 17. November und bleibt bis Sonntag, 21. November bestehen.