Bergbahnen Scuol packen den Bau eines neuen Restaurantgebäudes an 

Es ist das Erste, was der Gast sieht, wenn er mit der Gondelbahn bei der Bergstation Motta Naluns ankommt: Ein in die Jahre gekommenes Restaurantgebäude mit Garagen. «Das Gebäude ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, es hat ausgedient», sagte Andri Lansel, Verwaltungsratspräsident der Pendicularas Scuol SA, an einer Orientierungsversammlung für Partner, Medien und andere geladene Gäste.