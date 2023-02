ÖKK-Chef Stefan Schena: «Allein kann ein CEO wenig bis gar nichts bewirken»

Beim Bündner Kranken- und Unfallversicherer ÖKK geht eine Ära zu Ende. CEO Stefan Schena, der ÖKK seit den Anfängen und damit seit mehr als 20 Jahren operativ führt, übergibt die Geschäftsverantwortung per 1. März an seinen Nachfolger Simon Neuner. Unter der Regie des heute 62-jährigen Schena waren von 1996 bis 2000 insgesamt 42 kleinere Krankenkassen in Graubünden zusammengeführt worden. Seither leitet Schena ÖKK mit Hauptsitz in Landquart.