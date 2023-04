Churer Gäuggeli-Migros wird generalüberholt

Nach dem Umbau wird die Frischeabteilung im Erdgeschoss des Supermarkts mit individuell gestalteten Bedientheken ausgestattet sein, wie die Migros schreibt. Ein Konzept, das die Migros Ostschweiz in der Vergangenheit bereits an einzelnen grossen Standorten vorangetrieben hat. Den Mitarbeitenden der Hausbäckerei, die in den Supermarkt integriert wird, können die Kundinnen und Kunden in Zukunft beim Backen zuschauen. Die Beleuchtung mit LED-Spots und -Röhren, die Verwendung von Kühlmöbeln der neuesten Generation sowie die Nutzung der Abwärme der gewerblichen Kälte im Heizkreislauf würden ausserdem nach dem Umbau für einen ressourcenschonenden Betrieb sorgen. Weiter werden auf dem Dach des Gebäudes Solarmodule installiert, die einen Teil des für den Betrieb notwendigen Stroms generieren, geheizt wird in Zukunft mit einer Wärmepumpe. Und zuletzt werden auch die Einfahrt in die Tiefgarage, die nicht mehr zeitgemäss war, sowie die Liftanlage verbessert.