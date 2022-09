Bald geht das Gemeinschaftskraftwerk Inn in Betrieb

Am 22. August erfolgte der Erstaufstau und damit die Nassinbetriebsetzung des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI). Wie Geschäftsführer Johann Herdina an der Medienorientierung am Dienstag in Ovella bei Martina informierte, geht die Anlage voraussichtlich planmässig vor dem Winter in Betrieb. Am 4. November findet die feierliche Inbetriebnahme statt, Ende November soll dann der kommerzielle Betrieb aufgenommen werden. Mit dem GKI entsteht am oberen Inn im schweizerisch-österreichischen Grenzgebiet das grösste im Alpenraum neu gebaute Laufwasserkraftwerk.