Glarner Schoggi-Firma Läderach zur am besten geführten Firma ausgezeichnet

Das Beratungsunternehmen Deloitte, die Schweizer Börse SIX sowie das Bankhaus Julius Bär haben den Ennendaner Schoggihersteller Läderach zu einer der fünf «Best Managed Company 2023» in der Schweiz gewählt, schreibt Läderach in einer Mitteilung. Nach dem Urteil der unabhängigen Jury haben neben Läderach auch die Firmen ATP adhesive systems AG, ECSA group, Variosystems AG sowie die Vista Gruppe sämtliche Prüfkriterien erfüllt.