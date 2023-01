Der Markt ist in der Alten Post künftig «nur noch» Beigemüse

Im Bistro einen Kaffee trinken, einen Toast überbacken mit lokalem Bergkäse geniessen und sich dann über die historischen Hintergründe der Landsgemeinde informieren. Die Markthalle will über ihren Markt hinaus wachsen und neue Angebote ins Haus bringen. Bis jetzt steht sie für die Kundschaft nur am Mittwoch und Samstag offen. Jeweils von 8 bis 13 respektive bis 14 Uhr bieten verschiedene Händlerinnen und Händler ihre Waren im ehemaligen Postgebäude an der Bahnhofstrasse an. Die restlichen Tage fristet der altehrwürdige Bau ein ruhiges und unscheinbares Dasein.